Как Facebook эксплуатирует психологию человека

Facebook обвиняют в эксплуатации человеческой психологии. Шон Паркер был первым президентом компании Facebook. Теперь он раскаивается и признается, что использовал слабые стороны человеческой психики. IT-предприниматель, сооснователь Napster и Facebook Шон Паркер вспомнил, что в начале существования Facebook люди говорили ему, что не используют соцсети, потому что ценят общение в реальной жизни. Паркер отвечал, что они все равно будут в соцсетях. «Не знаю, понимал ли я последствия того, что говорю», — добавил бизнесмен, подчеркнув, что имеет ввиду последствия, которые появились, когда аудитория проекта превысила два миллиарда человек. "Последствия того, что Сеть разрослась до миллиарда-двух пользователей в том, что полностью поменялись отношения людей. Она эксплуатирует уязвимость человеческой психологии, буквально меняет ваши отношения с обществом, с другими людьми. Вероятно, она оказывает воздействие и на производительность труда. Одному Богу известно, что она делает с мозгами наших детей", — отмечает Паркер. Предприниматель упомянул, что при создания соцсети разработчики пытались понять, как получить максимум внимания от пользователя. Так появилась кнопка лайка, которая дает «небольшой дофаминовый заряд», побуждающий постить больше контента. Дофамин — это химическое вещество, которое вырабатывает мозг каждый раз, когда человек получает поощрение. Например, тот же лайк. Эксперименты на крысах еще в середине прошлого века доказали, что животные готовы тысячу раз в день нажимать на рычаг ради маленькой дозы. "Это петля обратной связи — именно та вещь, к которой пришел бы хакер вроде меня, потому что используется уязвимость в человеческой психологии", — заключил Паркер. "Мы внимательно изучили этот вопрос: нет ни одного исследования, которое бы показало, что чем больше вы пользуетесь соцсетями, тем больше вы связаны с другими людьми. Может быть, вы больше общаетесь, но по-настоящему нельзя сказать, что вы с ними больше связаны. На самом деле это только бо∎льшая изоляция", — заявил в интервью FOX News Дин Гарфилд, президент Совета индустрии информационных технологий.Journal of Epidemiology установил следующее: «Чем больше люди пользуются Facebook, тем хуже у них здоровье и тем меньше удовлетворённость жизнью. Особенно это касается детей». Влияние социальных медиа на общество начали активно обсуждать в США в связи с «российским вмешательством» в президентские выборы. Осенью в Facebook заявили, что российская компания «Агентство интернет-исследований» опубликовала в соцсети 80 тысяч объявлений, которые были показаны 29 миллионам пользователей в период с января 2015 года до августа 2017 года. С учетом лайков и репостов, их увидели 126 миллионов человек. По мнению представителей Facebook, посты провоцировали рознь между американцами.