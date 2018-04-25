5 минут из жизни девочки признали символом хаоса

Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса

Иэн Мьюир (Ian Muir) из Шотландии запечатлел на камеру пять минут из жизни своей двухлетней дочери Милли и составил фотоколлаж, чтобы показать, как много занятий девочка успела сменить за это время. В сети признали, что снимок отражает хаос семейной жизни, пишет The Daily Mirror.

За пять минут дочь фотографа успела поиграть на синтезаторе, попрыгать на диване, посидеть в корзине для белья, спрятаться за телевизором и совершить еще множество действий, оставляя за собой беспорядок.

Фотография стала вирусной в сети после того, как подруга Мьюира по имени Салли поделилась снимком в закрытом Facebook-сообществе для родителей. Салли не ожидала, что пост всего за пару часов наберет более двух тысяч лайков.

Женщины восхищались в Facebook тем, как ловко отец отразил непоседливость малышей, называли снимок потрясающим, а потом попросили совета, как самостоятельно сделать аналогичный коллаж. Мужчина отметил, что Милли была «удивительной моделью», однако на монтаж изображения ушло как минимум три дня.