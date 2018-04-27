В Российском союз автостраховщиков отметили рост числа подделок новых полисов ОСАГО

«Что касается подделки полиса в графическом редакторе — у нас новые бланки, и, чтобы адаптироваться к ним, нужно какое-то время. Поэтому количество таких подделок резко уменьшилось, но сейчас опять начало постепенно расти», — рассказал Евгений Уфимцев.

Он отметил, что более критичная ситуация отмечается на рынке электронных полисов ОСАГО.

«При их оформлении для занижения премии данные подделать намного легче. При этом если сотрудник ГИБДД остановил такого водителя и не обнаружил соответствующего полиса в базе, доказать, что полис недействителен, очень сложно», — сказал он.

По словам собеседника агентства, наибольшее количество подделок приходится на регионы.

«Для Москвы эта проблема не так актуальна, как для других регионов из-за более высокого уровня доходов населения и высокой доступности ОСАГО. Здесь в целом уровень недобросовестной активности ниже. По всем показателям, говорящим о проблемах с автоюристами, Москва сильно уступает другим регионам. Хотя, конечно, нечестные люди есть везде», — добавил он.

Проверить подлинность своего полиса ОСАГО автовладельцы, в частности, могут на официальном сайте Российского союза автостраховщиков в соответствующем разделе.