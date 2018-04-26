Страховщики сообщили о нормализации выдачи электронных полисов ОСАГО 

Продажи приходят в норму после сбоя, который произошел из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google. Об этом заявил представитель Российского Союза Автостраховщиков. В Роскомнадзоре, в свою очередь, пообещали, что начнут подходить к вопросу о блокировке мессенджера более точечно. Об этом рассказал глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, заблокированного по решению суда. При этом с Google, по данным ведомства, удалось выйти на «предметный диалог». Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Сам Telegram продолжает работать.