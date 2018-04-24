Ещё
HTC представила комплект виртуальной реальности Vive Pro 2.0
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

HTC представила комплект виртуальной реальности Vive Pro 2.0 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания HTC открыла приём предварительных заказов на комплект виртуальной реальности Vive Pro 2.0, включающий в себя расширенный набор VR-аксессуаров. В отличие от набора Vive Pro Starter Kit, предназначенного для обычных пользователей, Vive Pro 2.0 рассчитан на коммерческий сектор.
Комплект включает в себя две базовые станции, которые позволяют отслеживать движения пользователя в помещении размером 6х6 м. Для сравнения, обычные базовые станции могут контролировать комнату 5х5 м. При подключении четырёх устройств размер покрываемой территории увеличивается до 10х10 м. Кроме того, в набор входит сам шлем виртуальной реальности Vive Pro и два манипулятора.
HTC Vive Pro 2.0 можно заказать за 1399 долларов.
Игромания.ру: последние новости
Sony прокомментировала проблемы с доступом к PlayStation Network в России AMD: кулеры сторонних производителей могут лишить процессор гарантии Telegram опять блокируют. Мессенджеру дали 15 дней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны315
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией242
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна9
Кремль сменит формат инаугурации50
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение