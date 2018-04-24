HTC представила комплект виртуальной реальности Vive Pro 2.0

Компания HTC открыла приём предварительных заказов на комплект виртуальной реальности Vive Pro 2.0, включающий в себя расширенный набор VR-аксессуаров. В отличие от набора Vive Pro Starter Kit, предназначенного для обычных пользователей, Vive Pro 2.0 рассчитан на коммерческий сектор.

Комплект включает в себя две базовые станции, которые позволяют отслеживать движения пользователя в помещении размером 6х6 м. Для сравнения, обычные базовые станции могут контролировать комнату 5х5 м. При подключении четырёх устройств размер покрываемой территории увеличивается до 10х10 м. Кроме того, в набор входит сам шлем виртуальной реальности Vive Pro и два манипулятора.

HTC Vive Pro 2.0 можно заказать за 1399 долларов.