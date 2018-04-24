«А чего не Наполеон?»: Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем 

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором позирует с обнаженным торсом. Однако, даже несмотря на шикарный рельеф пресса, в этот раз поклонников бизнесмена гораздо больше его снимка заинтересовал оставленный под ним комментарий.
Напомним, что с самого момента вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации, Павел Дуров предпочитает не делать официально громких заявлений. Однако это не мешает ему выражать свою позицию на страницах социальных сетей. Так, в Инстаграм-аккаунте бизнесмена появилось необычное признание. Как оказалось, Дуров является настоящим поклонником голливудского фильма «300 спартанцев», главную роль в котором сыграл красавец-мужчина Джерард Батлер.
Павел под своим свежим снимком с оголенным торсом провел параллель между собой и упомянутым героем — царем Леонидом, отметив, что они оба защищают свой народ и то, во что верят — свободу. Довольно громкие слова мужчины, конечно, не могли остаться без должного внимания интернет-пользователей. Под публикацией Павла было написано более 21 тысячи комментариев. И если одни соотечественники поддержали борца за свободу слова, то другие откровенно высмеяли его сравнение, посоветовав более реально смотреть на суть вещей.
«Паша, ты не спартанец! Почему из-за твоих амбиций и бабьих обидок должны страдать пользователи? Хватит лицемерить! ФБР и ЦРУ ты даёшь всё по первому запросу, а на родине решил поиграть в Сноудена! Будь мужчиной, будь человеком, будь порядочным бизнесменом! Подумай о пользователях! Это такие же люди! Хватит лицемерить!» «Ой не могу! Спартанец! А чего не Наполеон тогда?! Паша, будь проще!» «Ну хорош же! Что пристали к человеку? Пусть поиграет в игру за свободу! Все мальчишки любят „войнушку“… А как его реально прижмет, так мы первыми и узнаем» «Чувствую, Павел станет секс-символом нашего времени… Вот только его общение с Шишковой явно было не на пользу… Какой-то бред писать начал… Ну какие спартанцы? Паша, ты не воин, а айтишник!» «Пашенька, твой „подвиг“ никого не вдохновит через тысячи лет… Ты сейчас ерундой занимаешься, бодаясь с родной страной… Мог бы проявить уважение и писать хотя бы на русском… Или ты у нас теперь только по-английски да по-гречески?» «Слушай, спартанец! Мы в отличии от тебя в России живем, и все тут в курсе, что к чему с прослушкой спецслужб… Никому это реально не мешает! А если Telegram заблокируют — отразится это в первую очередь на нас, на пользователях» К слову, Дуров сообщил также, что несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов, мессенджер все еще остается доступным для россиян. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!