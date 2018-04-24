«А чего не Наполеон?»: Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором позирует с обнаженным торсом. Однако, даже несмотря на шикарный рельеф пресса, в этот раз поклонников бизнесмена гораздо больше его снимка заинтересовал оставленный под ним комментарий.

Напомним, что с самого момента вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации , Павел Дуров предпочитает не делать официально громких заявлений. Однако это не мешает ему выражать свою позицию на страницах социальных сетей. Так, в Инстаграм-аккаунте бизнесмена появилось необычное признание. Как оказалось, Дуров является настоящим поклонником голливудского фильма «300 спартанцев», главную роль в котором сыграл красавец-мужчина Джерард Батлер

Павел под своим свежим снимком с оголенным торсом провел параллель между собой и упомянутым героем — царем Леонидом, отметив, что они оба защищают свой народ и то, во что верят — свободу. Довольно громкие слова мужчины, конечно, не могли остаться без должного внимания интернет-пользователей. Под публикацией Павла было написано более 21 тысячи комментариев. И если одни соотечественники поддержали борца за свободу слова, то другие откровенно высмеяли его сравнение, посоветовав более реально смотреть на суть вещей.