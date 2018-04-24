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Владельцы Samsung Galaxy A3 (2017) в России начали получать Android 8.0 Oreo
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Владельцы Samsung Galaxy A3 (2017) в России начали получать Android 8.0 Oreo 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Ранее обновление до Android Oreo получили владельцы Samsung Galaxy A5 (2017). Теперь же пришла очередь Galaxy A3 (2017). При этом стоит отметить, что обновление распространялось еще 21 апреля, и только сегодня его стали массово обсуждать. При этом Samsung решила обновить A3 пока только в странах СНГ, что, согласитесь, приятно.
Размер обновления составляет 1,27 ГБ. Для получения сведений о нововведениях мы посетили популярный тематический форум 4PDA, где уже обновившиеся владельцы поделились впечатлениями. Главным разочарованием может стать отсутствие эффекта размытия фона на селфи-снимках. По крайней мере об этом заявил пользователь под ником mr.alex249.
Пользователь GordonFreemanBY из Белоруссии поделился списком нововведений. Так, компания обновила главное меню настроек. Теперь оно схоже с таковым во флагманских моделях:
Появилось несколько вариантов контрастной клавиатуры:
Добавили панель инструментов на клавиатуре:
Появилась функция «Выводить уведомления». С помощью неё долгое удерживание значков приложений на главном экране активирует функцию быстрого просмотра уведомлений. Вероятно, речь идет о неком аналоге 3D Touch.
Samsung Cloud теперь представлен отдельным разделом с различной информацией:
Стали доступны темы Always On Display:
В приложении «Мои файлы» появился раздел «Облачное хранилище»:
На этом все нововведения заканчиваются. Есть ли среди наших читателей владельцы A3 (2017)? Вашим мнением об обновлении поделитесь в нашем Telegram-чате.
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