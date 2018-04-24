Владельцы Samsung Galaxy A3 (2017) в России начали получать Android 8.0 Oreo

Ранее обновление до Android Oreo получили владельцы Samsung Galaxy A5 (2017). Теперь же пришла очередь Galaxy A3 (2017). При этом стоит отметить, что обновление распространялось еще 21 апреля, и только сегодня его стали массово обсуждать. При этом Samsung решила обновить A3 пока только в странах СНГ, что, согласитесь, приятно.

Размер обновления составляет 1,27 ГБ. Для получения сведений о нововведениях мы посетили популярный тематический форум 4PDA, где уже обновившиеся владельцы поделились впечатлениями. Главным разочарованием может стать отсутствие эффекта размытия фона на селфи-снимках. По крайней мере об этом заявил пользователь под ником mr.alex249.

Пользователь GordonFreemanBY из Белоруссии поделился списком нововведений. Так, компания обновила главное меню настроек. Теперь оно схоже с таковым во флагманских моделях:

Появилось несколько вариантов контрастной клавиатуры:

Добавили панель инструментов на клавиатуре:

Появилась функция «Выводить уведомления». С помощью неё долгое удерживание значков приложений на главном экране активирует функцию быстрого просмотра уведомлений. Вероятно, речь идет о неком аналоге 3D Touch.

Samsung Cloud теперь представлен отдельным разделом с различной информацией:

Стали доступны темы Always On Display:

В приложении «Мои файлы» появился раздел «Облачное хранилище»:

На этом все нововведения заканчиваются. Есть ли среди наших читателей владельцы A3 (2017)? Вашим мнением об обновлении поделитесь в нашем Telegram-чате.