Как настроить свой VPN на Mac

Как настроить свой VPN на MacЗа последние две недели тема собственного VPN-сервера для жителей России стоит как никогда остро. И пока Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, в стране регулярно сбоят самые разные сервисы.

Сервера PlayStation, видеохостинг YouTube, облачные сервера и ряд сервисов Google — продолжать можно бесконечно долго.

Выход из этого беспредела один — настроить собственный VPN-сервер и забыть о бесконечных надписях «Невозможно подключиться».

В этой статье я расскажу как штатными средствами macOS подключить VPN-сервер с доступом в один тап.

Обратите внимание, данная статья подразумевает, что у вас есть IP-адрес, логин и пароли соответствующего VPN-сервера. О том, как создать собственный VPN максимально бюджетно, я рассказывал в отдельном материале.

Настраиваем VPN средствами Mac Шаг 1. Открываем Настройки —> Сеть. Чуть ниже списка подключений тапаем на "+" и выбираем:

Интерфейс: VPN Тип VPN: Cisco IPSec

Имя службы: по вашему желанию.

Нажимаем Создать.

Шаг 2. Появится новое соединение с указанным вами именем. Внимательно заполняем появившиеся поля.

Адрес сервера: выданный IP-адрес от VPN Имя учетной записи: указанное или полученное в процессе создания VPN-сервера имя пользователя

Пароль: сгенерированный пароль (внимание: пароль пользователя, не общий IPsec PSK)

Сразу же поставьте галочку напротив пункта Показывать статус VPN в строке меню. Так вы сможете быстро включать и отключать VPN при необходимости.

Шаг 3. Нажмите на пункт Настройки аутентификации. В открывшемся всплывающем окне укажите общий ключ (он же пароль IPsec PSK).

Поле Имя группы можно оставить пустым. Выбираем «OK» и в нижнем правом углу нажимаем Применить.

Настройка VPN на Mac окончена. Смело тапаем на пункт подключить. На меню Dock в строке состояния Mac появится новая пиктограмма с состоянием подключения.

VPN успешно подключен и теперь весь трафик проходит через промежуточный удаленный сервер, а у вас есть доступ к любым ресурсам.