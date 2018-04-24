Как настроить свой VPN на Mac 

Как настроить свой VPN на MacЗа последние две недели тема собственного VPN-сервера для жителей России стоит как никогда остро. И пока Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, в стране регулярно сбоят самые разные сервисы.
Сервера PlayStation, видеохостинг YouTube, облачные сервера и ряд сервисов Google — продолжать можно бесконечно долго.
Выход из этого беспредела один — настроить собственный VPN-сервер и забыть о бесконечных надписях «Невозможно подключиться».
В этой статье я расскажу как штатными средствами macOS подключить VPN-сервер с доступом в один тап.
Обратите внимание, данная статья подразумевает, что у вас есть IP-адрес, логин и пароли соответствующего VPN-сервера. О том, как создать собственный VPN максимально бюджетно, я рассказывал в отдельном материале.
Настраиваем VPN средствами Mac Шаг 1. Открываем Настройки —> Сеть. Чуть ниже списка подключений тапаем на "+" и выбираем:
Интерфейс: VPN Тип VPN: Cisco IPSec
Имя службы: по вашему желанию.
Нажимаем Создать.
Шаг 2. Появится новое соединение с указанным вами именем. Внимательно заполняем появившиеся поля.
Адрес сервера: выданный IP-адрес от VPN Имя учетной записи: указанное или полученное в процессе создания VPN-сервера имя пользователя
Пароль: сгенерированный пароль (внимание: пароль пользователя, не общий IPsec PSK)
Сразу же поставьте галочку напротив пункта Показывать статус VPN в строке меню. Так вы сможете быстро включать и отключать VPN при необходимости.
Шаг 3. Нажмите на пункт Настройки аутентификации. В открывшемся всплывающем окне укажите общий ключ (он же пароль IPsec PSK).
Поле Имя группы можно оставить пустым. Выбираем «OK» и в нижнем правом углу нажимаем Применить.
Настройка VPN на Mac окончена. Смело тапаем на пункт подключить. На меню Dock в строке состояния Mac появится новая пиктограмма с состоянием подключения.
VPN успешно подключен и теперь весь трафик проходит через промежуточный удаленный сервер, а у вас есть доступ к любым ресурсам.