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Samsung нашла неожиданное применение селфимоджи
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Samsung нашла неожиданное применение селфимоджи 

Android Insider 52 минуты назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics работает над сервисом видеозвонков, который будет заменять лица пользователей их анимированными 3D-моделями — селфимоджи. Производитель уже получил одобрение Ведомства по патентам и товарным знакам США на реализацию свой задумки, о чем свидетельствуют данные официального сайта американского регулятора.
Потребность собеседников в зрительном контакте при общении посредством сервисов видеозвонков не реализуется в полной мере из-за того, что фронтальные камеры не размещаются строго по центру экрана, констатирует разработчик. Конструктивные особенности устройств в значительной степени нивелируют преимущества видеосвязи.
Кроме того, говорится в описании изобретения, существующие видеосервисы требуют высокой пропускной способности интернет-соединения, зачастую не обеспечивая должного качества связи. Заменив лица пользователей на их виртуальные модели, Samsung рассчитывает снизить задержку при обработке видеосигнала и расширить спектр применения селфимоджи.
Судя по представленным чертежам, анимированные модели лиц пользователей будут значительно превосходить по детализации селфимоджи. Во всяком случае для их формирования Samsung рассчитывает использовать более продвинутые алгоритмы сканирования вкупе с выделенным датчиком, а не только фронтальную камеру.
Обсудить перспективы новой инициативы Samsung можно в нашем Telegram-чате.
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