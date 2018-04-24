Instagram разрешил пользователям скачивать все фото и видео

Команда фотосервиса Instagram запустила аналог функции «Загрузка Ваших данных» (Download Your Information) в социальной сети Facebook. Инструмент позволяет скачать весь свой контент, ранее загруженный на Instagram.

Как заявил представитель Instagram журналистам ресурса TechCrunch, а данный момент функция Data Download доступна для всех пользователей через сайт сервиса, а для мобильных приложений появится в ближайшее время.

Введя адрес электронной почты в форму запроса пользователь получит письмо со ссылкой на файл со всеми его фотографиями, комментариями, информацией из профиля и тому подобным контентом из своего аккаунта. На обработку запроса отводится до 48 часов.

Данный шаг был сделан после критики в адрес сервиса за его плохую «переносимость». Новый инструмент упростит для пользователей «переезд» с Instagram на другие сервисы без потери собственного контента.