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Российский сервис Dostavista запустил доставку товаров из магазинов за 1-2 часа
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Российский сервис Dostavista запустил доставку товаров из магазинов за 1-2 часа 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Согласно информации на сайте, в данный момент сервис позволяет заказать в пределах МКАДа товары из четырех сетей — продуктовой «Вкусвилл», KFC, «Детского мира» и аптек «36.6».
Время доставки разнится от часа до двух часов. Стоимость доставки в каждом случае составит 440 рублей, однако на время тестирования пользователи могут заказать бесплатную доставку по промокоду «TESTDM», отметил Шамис.
Минимальной суммы заказа нет. При этом цены самих товаров — те же, что в магазинах, уверяет Шамис.
На момент публикации заметки представитель Dostavista не ответил на вопросы Rusbase.
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