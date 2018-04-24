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Российское представительство PlayStation впервые прокомментировало неполадки в работе PSN
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Российское представительство PlayStation впервые прокомментировало неполадки в работе PSN 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сотрудникам компании пришлось ответить на многочисленные жалобы пользователей.
Онлайн-сервис PlayStation Network — лишь один из множества пострадавших от попыток блокировки Telegram российскими провайдерами.
Первые сообщения о нестабильной работе PSN начали поступать 17 апреля, и, судя по всему, проблему не удалось окончательно решить и неделю спустя.
Всё это время практически под каждым сообщением в официальном Твиттере российского подразделения PlayStation можно было найти жалобы на отсутствие доступа к сервису.
Из-за отсутствия комментариев со стороны сотрудников компании, некоторые рекламные сообщения игроки воспринимали как издевательство. К примеру, 23 апреля PlayStation объявили о начале акции для покупателей подписки PS Plus, что только возмутило пользователей сети.
Лишь 24 апреля в PlayStation впервые заговорили о проблеме, заверив, что «делают всё возможное» для того, чтобы решить её.
Некоторые игроки лишь обрадовались, что их претензии не игнорируют, и выразили надежду на то, что вскоре всё восстановится.
Однако многие жаловались на то, что PlayStation медлили с ответом, требовали компенсации или даже предлагали начать судебное разбирательство.
При этом до сих пор точно неизвестно, насколько большая часть пользователей PSN до сих пор испытывает неполадки.
Мы уже создавали опрос о работе онлайн-сервисов. За прошедшую неделю большее количество провайдеров успело добавить в свои «чёрные списки» IP Google и Amazon. Поэтому давайте попробуем оценить ситуацию на текущий момент.
#блокировки #playstation
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