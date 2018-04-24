«Делимобиль» рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки IP-адресов

Пользователи сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» испытывают сложности с загрузкой карт в приложении сервиса, сообщили в компании.

«Тотальная блокировка IP-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты», — говорится в сообщении сервиса.

Официальный представитель «Делимобиля» пояснил RNS, что проблема связана с загрузкой карт Google в приложении. «Свободные автомобили видны в приложении, но не всегда загружаются карты», — сказал он.

В компании BelkaCar RNS рассказали, что сервис работает в обычном режиме, в «Яндекс. Драйв» отказались от комментариев.