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«Делимобиль» рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки IP-адресов
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«Делимобиль» рассказал о проблемах у пользователей из-за блокировки IP-адресов 

Rambler News Service 2 часа назад
Пользователи сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» испытывают сложности с загрузкой карт в приложении сервиса, сообщили в компании.
«Тотальная блокировка IP-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты», — говорится в сообщении сервиса.
Официальный представитель «Делимобиля» пояснил RNS, что проблема связана с загрузкой карт Google в приложении. «Свободные автомобили видны в приложении, но не всегда загружаются карты», — сказал он.
В компании BelkaCar RNS рассказали, что сервис работает в обычном режиме, в «Яндекс. Драйв» отказались от комментариев.
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