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«Делимобиль» сообщил о сбое в работе карт из-за блокировок Роскомнадзора
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«Делимобиль» сообщил о сбое в работе карт из-за блокировок Роскомнадзора 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сервис каршеринга «Делимобиль» сообщил о сбое в работе карт. Об этом компания сообщила на своей странице в твиттере.
По данным сервиса, сбой произошел из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов.
"Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор признал, что заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку они использовались для обхода блокировки Telegram. Также Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок, в том числе через VPN и анонимайзеры.
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"Делимобиль" сообщил о сбое в работе карт из-за блокировок Роскомнадзора Белорусские пользователи сообщили о проблемах с Telegram В работе Viber произошел сбой
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