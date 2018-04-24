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В Windows 10 нашли «телефон». Surface Phone на подходе?
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В Windows 10 нашли «телефон». Surface Phone на подходе? 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В последней тестовой сборке Windows 10 Insider Preview (17650) обнаружились упоминания о программных интерфейсах (API), отвечающих не только за функцию передачи сотовых данных, но и телефонию. Предполагают, что целый набор «телефонных» API будет встроен в Redstone 5 — следующее крупное обновление Windows 10, запланированное к релизу на этот месяц.
Интерфейсы делают «десятку» совместимой со всеми стандартными функциями телефона, включая набор номеров, вызов контактов из адресной книги, поддержку Bluetooth-гарнитур, режима громкой связи и так далее. Также имеются отсылки к поддержке видеосвязи.
Новые функции Redstone 5 оживили слухи о намерении Microsoft выпустить собственный смартфон, которые циркулируют еще с 2015 года. Ожидали, что фирма уже совсем близка к релизу 5,5-дюймового Surface Phone и раскладного Andromeda с двумя экранами, но ни один аппарат так и не был представлен.
В то же время нельзя исключать, что API были добавлены по ошибке или по какой-то другой причине (например, ради обратной совместимости). Как отмечает Ars Technica, интерфейсы не являются новыми — они аналогичны тем, что были в Windows 10 Mobile, так что инженеры могли просто случайно включить в тестовую сборку пакет с старыми API.
∎HP: выпускать Windows-смартфоны не имеет никакого смысла читайте также
В любом случае, возрождать Windows 10 Mobile компания пока не намерена. В октябре 2017-го Microsoft официально объявила, что никаких новых функций мобильная операционка больше не получит, а производители смартфонов не выпустят больше ни одного аппарата на ней. В январе разработка новых сборок мобильной ОС была окончательно прекращена.
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