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Страны G7 требуют от Facebook и других IT-компаний усилить борьбу с экстремизмом
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Страны G7 требуют от Facebook и других IT-компаний усилить борьбу с экстремизмом 

ТАСС 2 часа назад
ОТТАВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Министры безопасности стран Группы семи требуют от крупных технологических фирм и социальных медиа усилить борьбу с распространением экстремизма через свои платформы. Об этом во вторник заявил журналистам министр общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральф Гудейл в Торонто.
"Терроризм остается главной угрозой безопасности стран G7 и их жителей", — сказал он, отметив, что в условиях современного мира «государства и частный сектор должны совместно бороться с угрозами экстремизма и терроризма». Гудейл сообщил, что министерскую встречу посетили представители компаний Facebook, Twitter Inc, Google и Microsoft, которые рассказали о принимаемых ими мерах по предотвращению использования их платформ экстремистами и террористами. «Эти компании могут быть более агрессивны [в борьбе с экстремизмом]», — отметил министр.
По его словам, министры безопасности стран «семерки» и представители этих IT-компаний уже обсуждали подобные вопросы на саммите лидеров G7 в Италии в 2017 году. «Достигнут определенный прогресс, но мы хотим видеть больше», — сказал Гудейл. Он подчеркнул, что правительства «Большой семерки» хотят, чтобы террористы и экстремисты были лишены доступа к платформам этих фирм и тем самым лишались бы возможности распространять экстремистские материалы и координировать свою деятельность. Особое внимание, по словам министра, должно уделяться предотвращению торговли людьми.
Компании Facebook, Twitter Inc, Google и Microsoft входят в так называемый Глобальный интернет-форум по борьбе с терроризмом (Global Internet Forum to Counter Terrorism), который был организован в прошлом году под давлением США и европейских стран после того, как, в частности, в Европе произошло много нападений террористов.
Встреча министров безопасности стран «Большой семерки» проходила в Торонто 23-24 апреля.
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