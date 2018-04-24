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Reuters: министры безопасности G7 призовут Facebook и Google усилить борьбу с экстремизмом
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Reuters: министры безопасности G7 призовут Facebook и Google усилить борьбу с экстремизмом 

ТАСС 2 часа назад
ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министры безопасности стран Группы семи призовут крупные технологические компании и социальные медиа усилить борьбу с распространением экстремизма через свои платформы. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
По его данным, представители компаний Facebook, Twitter Inc, Google и Microsoft посетят министерское заседание, которое пройдет в Торонто во вторник. Эти IT-компании входят в так называемый Глобальный интернет-форум по борьбе с терроризмом (Global Internet Forum to Counter Terrorism), который был организован в 2017 году под давлением США и европейских стран после того, как в Европе произошло много нападений террористов.
"Для этого форума важно активизировать свои усилия по предотвращению и пресечению использования интернета в экстремистских и террористических целях", — заявил Скот Бардсли, пресс-секретарь министра общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральфа Гудейла. Ожидается, что министры призовут бизнесменов нарастить усилия по исследованию процессов использования экстремистами сети Интернет.
Министерская встреча министров безопасности стран «Большой семерки» проходит в Торонто 23-24 апреля.
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