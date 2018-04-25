Министры G7 призвали компании типа Facebook более агрессивно бороться с экстремизмом

ОТТАВА , 25 апреля. / ТАСС /. Министры безопасности стран Группы семи требуют от крупных технологических компаний и социальных медиа усилить борьбу с распространением экстремизма через свои платформы. Об этом во вторник заявил журналистам министр общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральф Гудейл в Торонто. Его пресс-конференция транслировалась через официальный Twitter G7.

"Терроризм остается главной угрозой безопасности стран G7 и их жителей", — сказал он, отметив, что в условиях современного мира «государства и частный сектор должны совместно бороться с угрозами экстремизма и терроризма». Гудейл сообщил, что министерскую встречу посетили представители компаний Facebook, Twitter Inc, Google Microsoft , которые рассказали о принимаемых ими мерах по предотвращению использования их платформ экстремистами и террористами.

"Эти компании могут быть более агрессивны [в борьбе с экстремизмом]", — уверен министр

По его словам, министры безопасности стран «семерки» и представители этих IT-компаний уже обсуждали подобные вопросы на саммите лидеров G7 в Италии в 2017 году. «Достигнут определенный прогресс, но мы хотим видеть больше», — сказал Гудейл. Он подчеркнул, что правительства «Большой семерки» хотят, чтобы террористы и экстремисты были лишены доступа к платформам этих компаний, и тем самым лишались бы возможности распространять экстремистские материалы и координировать свою деятельность. Особое внимание, по словам министра, должно уделяться предотвращению торговли людьми.

Компаний Facebook, Twitter Inc, Google и Microsoft входят в так называемый Глобальный интернет-форум по борьбе с терроризмом (Global Internet Forum to Counter Terrorism), который был организован в прошлом году под давлением США и европейских стран после того, как, в частности, в Европе произошло много нападений террористов.

Министерская встреча министров безопасности стран «Большой семерки» проходит в Торонто 23-24 апреля.