Ещё
Sony рассказала о ситуации с блокировкой PSN в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sony рассказала о ситуации с блокировкой PSN в России 

iPhones.ru 50 минут назад
Фото: iPhones.ru
Sony рассказала о ситуации с блокировкой PSN в РоссииНа днях в список заблокированных Роскомнадзором ресурсов попали игровые сервера и сервисы. Среди них оказался и PlayStation Network (PSN).
Именно на PSN завязана работоспособность консолей PlayStation 4/4 Pro и других. Из-за блокировки многие пользователи буквально потеряли доступ к сервису.
Представители компании в России промокмментировали текущую ситуацию:
Друзья, мы видим и понимаем ситуацию, сложившуюся вокруг недоступности отдельных сервисов PSN у части игроков, и ищем её решение. Мы постоянно на связи с нашими сетевыми специалистами и инженерами, и они делают все возможное для скорейшего восстановления работы всех функций. pic.twitter.com/O06sQrwGdP
— PlayStation Россия (@PlayStationRU) April 24, 2018
Очень хотелось бы, чтобы ситуация исправилась как можно скорее. Ибо до тех пор пользоваться большинством функций консоли попросту нельзя.
iPhones.ru: последние новости
Путин разрешил блокировать сайты, порочащие честь и достоинство YouTube и Instagram сломались в России, но не у всех Дуров рассказал, за что на самом деле борется Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ364
Совет Европы пригрозил наказать Россию264
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву73
Минобороны показало «Зверей с Востока»47
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение