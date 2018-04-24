Sony рассказала о ситуации с блокировкой PSN в России

Sony рассказала о ситуации с блокировкой PSN в РоссииНа днях в список заблокированных Роскомнадзором ресурсов попали игровые сервера и сервисы. Среди них оказался и PlayStation Network (PSN).

Именно на PSN завязана работоспособность консолей PlayStation 4/4 Pro и других. Из-за блокировки многие пользователи буквально потеряли доступ к сервису.

Представители компании в России промокмментировали текущую ситуацию:

Друзья, мы видим и понимаем ситуацию, сложившуюся вокруг недоступности отдельных сервисов PSN у части игроков, и ищем её решение. Мы постоянно на связи с нашими сетевыми специалистами и инженерами, и они делают все возможное для скорейшего восстановления работы всех функций. pic.twitter.com/O06sQrwGdP

— PlayStation Россия (@PlayStationRU) April 24, 2018

Очень хотелось бы, чтобы ситуация исправилась как можно скорее. Ибо до тех пор пользоваться большинством функций консоли попросту нельзя.