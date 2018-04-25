Что не стоит публиковать на Facebook

Facebook впервые раскрыл для своих пользователей внутренние правила пользования соцсетью.

Представители Facebook решили раскрыть все причины, по которым ваш пост в социальной сети могут удалить или заблокировать на время. Тексты, фотографии и видео — теперь все находится под пристальным надзором руководства Facebook.

«Мы решили опубликовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет людям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих подробностей облегчит обратную связь», — говорится в заявлении.

Нарушителем может стать практически любой пользователь, который не ознакомится с хитрыми правилами Facebook, поэтому при первой ошибке вам выпишут лишь предупреждение. Если несоблюдение правил с вашей стороны продолжится, то страницу могут временно «заморозить» или заблокировать навсегда — все зависит от тяжести нарушения.

Но решение можно обжаловать, если вы не считаете свой контент опасным или неприемлемым, заявили эксперты. Так как в компании тоже работают люди, не исключен фактор обычной человеческой ошибки, поэтому любой пользователь может подать апелляцию.

Если фото или пост заблокируют, в вашем профиле должно появиться уведомление об этом. Несогласные с решением экспертов могут подать запрос на повторную проверку, которую проведут в следующие 24 часа.

«Мы считаем, что предоставление людям права голоса в этом процессе является важным компонентом строительства справедливой системы», — заметила глава подразделения глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

Итак, что не стоит публиковать в Facebook, чтобы вас не заблокировали.

Скажи нет насилию!

Первое, что точно подлежит удалению — это посты, фотографии и видео с призывом к насилию, с инструкциями по изготовлению или использованию оружия, а также с упоминаем запрещенных террористических организаций.

Нельзя публиковать посты о совершенных или планирующихся преступлений, а также фотографии и видео с жертвами насилия или убийства. Изображения расчлененного тела может присутствовать только в медицинском контексте, но и это не точно.

Сотрудники Facebook понимают, что люди часто выражают свое презрение с помощью призыва к насилию или оскорблению в шутливой форме, поэтому посты с подобными сообщениями будут рассматриваться отдельно.

Голые и несмешные

Особое внимание будут обращать на размещенные детские фотографии. Если вы хотите порадовать подписчиков фотографиями своего ребенка, не стоит выкладывать в ленту обнаженных детей, особенно девочек старше трех-четырех лет, у которых грудь не прикрыта одеждой. Остальные интимные части тела также запрещено показывать на фотографиях или в видео.

Что касается взрослых, то и тут Facebook выдвинул особые правила морали. Откровенные фотографии, на которых видны мужские и женские половые органы будут моментально заблокированы. Исключением стала обнаженная женская грудь, если фотография несет чисто медицинский характер.

Ябеда-корябеда

«Будет удален контент, который имеет своей целью унизить или опозорить конкретных частных лиц. Нам известно, что особую опасность травля представляет для подростков, поэтому наша политика предусматривает меры повышенной защиты несовершеннолетних как более подверженных онлайн-травле и уязвимых к ней», — говорится в документе.

Теперь Facebook лично возьмется за задир, которые распространяют в интернете оскорбительную информацию о внешности или образе жизни человека. Также под блокировку попадает контент, в котором пользователь пытается унизить или опозорить конкретных лиц.

Особенно это будет касаться подростков с еще неокрепшей психикой, которых легко вывести из себя практически любым комментарием. Интересно то, что несовершеннолетний может сам подать жалобу на контент, который он считает унизительным.

Сюда относятся и враждебные высказывания и иные «словесные выражения ненависти» по расовому, гендерному, этническому, религиозному принципам. Как именно сотрудники компании будут вычислять «обидные и унизительные» сообщения неизвестно.

При этом в документе подчеркивается, что политика Facebook в отношении травли не распространяется на знаменитостей или иных людей, фигурирующих в новостях или имеющих широкую аудиторию, поскольку соцсеть желает сохранять возможность «общественной дискуссии», предполагающей критическое обсуждение таких людей.

Это личное

Еще одно важное изменение в Facebook — это появление защиты личной информации. Теперь в соцсети запрещено публиковать чужую личную информацию, в том числе номера автомобилей, телефоны и адреса электронной почты.

Также нельзя распространять коммерческий спам и создавать фейковые аккаунты с целью продвижения организаций. Как именно сотрудники Facebook будут распознавать фальшивые страницы тоже не сообщается.

Тотальная система контроля уже началась, и в ближайший год представители компании хотят уладить все возникающие неполадки и трудности.