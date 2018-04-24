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Facebook раскрыл правила удаления постов
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Facebook раскрыл правила удаления постов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Facebook по вопросам глобальной политики Моника Бикерт опубликовала статью, в которой впервые раскрыла внутренние правила социальной сети по удалению постов пользователей.
В блоге компании Бикерт опубликовала внутренние рекомендации, которые используются компанией. Она добавила, что Facebook также решил изменить правила, позволив обжаловать решения по отдельным постам.
Она пояснила, что стандарты со временем меняются. При этом решения принимают люди, и именно с этим она связывает ошибки, которые случаются при удалении постов.
В опубликованном документе отмечается, что суровость наказания зависит от того, насколько часто пользователь допускает нарушения. Первое нарушение может повлечь только предупреждение. В случае рецидивов пользователь может быть заблокирован. Также возможно уведомление правоохранительных органов, если были нарушены законы.
Запрещены в Facebook угрозы, похвала террористов, демонстрация насилия, обнаженных людей, интимных фотографий людей без их разрешения, а также издевательства и травля пользователей.
Отметим, что Facebook неоднократно критиковали за спорные решения по удалению статей. В частности, в феврале Facebook заблокировал официальный аккаунт российского телеканала «Звезда» из-за публикации статьи о гибели командира батальона «Сомали» ополчения ДНР Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».
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