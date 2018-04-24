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«Почта России» планирует полностью перейти на российский софт за два года
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«Почта России» планирует полностью перейти на российский софт за два года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Почта России" работает над импортозамещением программного обеспечения и собирается полностью перейти на российский софт за два года, рассказал замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов Сергей Емельченков.
"Благодаря тому, что мы подотчетны Минкомсвязи, мы с самого начала были ориентированы на импортозамещение и использовали российские ФСТЭК технологии или открытые технологии. Нам дало это задел. Сейчас мы планируем полностью перейти не в 2021 году, а в 2019 году. Два года нам нужно будет, чтобы завершить историю перехода", — сказал он, выступая на форуме «Российский софт: эффективные решения» в рамках Российской недели высоких технологий. По его словам, почтовый оператор уже использует деловые программы 1С и тестирует офисное программное обеспечение «Мой Офис».
"Мы потихоньку от Windows уйдем до конца 2019 года", — сказал также Емельченков, добавив, что компания работает над переводом своих систем на Linux.
Импортозамещение важно проводить и в сфере облачных решений для обеспечения устойчивости работы систем компании, и начинать переход на российские решения следует как можно скорее, считает он. «Смотрите на решения, которые соответствуют требованиям российского ПО. Если вы современные облачные решения не переведете на российское ПО, у вас будут проблемы. Вы видите, что даже простое отключение ряда IP-адресов ряд сервисов у вас просто вышибает», — пояснил Емельченков.
"Мы тоже получили маленькую проблемку. Например, при отключении ряда IP-адресов
Мы сервис Google использовали, Captcha (проверка, что пользователь не является роботом — прим. ТАСС), и потеряли несколько часов общения с клиентами", — отметил он. «Нам это не нужно. Поэтому чем дальше, тем больше смотрим, чтоб не было таких историй», — резюмировал он.
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