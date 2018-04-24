Новые правила вьетнамских мобильных операторов вызывают трудности у иностранцев

У иностранцев, проживающих во Вьетнаме , вызывают трудности новые правила регистрации, введенные мобильными операторами

Напомним, согласно Постановлению Правительства №49, с 24 апреля абоненты обязаны предоставлять операторам точную информацию о себе, включая имя, идентификационный номер и фотографию. После 24 апреля любая учетная запись, не соответствующая этим требованиям, будет заблокирована. Таким методом правительство страны намерено бороться с СМС-спамом.

Мобильные операторы предлагают живущим во Вьетнаме иностранцам присылать на их сайты фотографии паспортов. Но тех, в свое время, затрудняет неспособность провайдеров предоставить соответствующую информацию на английском языке.

Помимо этого, в связи с недавней утечкой данных пользователей Facebook, иностранцев волнует сохранность их данных. И, несмотря на обещания компаний, некоторые специалисты уверены, что в новой схеме могут найтись уязвимости.

Согласно официальным данным, вр Вьетнаме насчитывается 118,7 милн. пользователей мобильной связи. В стране проживает и работает 82 000 иностранцев. Как заявили в Министерстве информации и коммуникации, на прошлой неделе по меньшей мере 38 млн пользователей не предоставили свои данные в соответствии с новыми правилами.

Источник: VnExpress