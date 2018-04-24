ФАС предложила предустанавливать на мобильных устройствах российские приложения

ФАС России предложила предустанавливать на мобильных устройствах российские аналоги иностранных приложений, следует из сообщения ведомства.

ФАС отмечает, что в ведомство часто поступают жалобы от граждан на предустановленные сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах и других устройствах. Отмечается, что обычно они устанавливаются на оборудование связи автоматически и без возможности удаления.

В связи с этим для комплексного решения проблемы регулятор предложила подготовить изменения в законодательство об установлении требований к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений). Речь идет о браузере, почте, аудиопроигрывателе и других.

«Другими словами, если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами», — говорится в сообщении ФАС.

Антимнопольный регулятор подчеркивает, что у пользователей также должна появиться возможность полного удаления предустановленных программ. При этом, указывает ФАС, следует учитывать, что возможности удаления не подвергнутся сервисные программы, нужные для работы телефона (смартфона), потеря которых приведет к некорректной работе или отказу его работы.