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ФАС предложила обязать предустанавливать на смартфонах российские приложения
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ФАС предложила обязать предустанавливать на смартфонах российские приложения 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
Федеральная антимонопольная служба РФ предложила подготовить закон об обязательной предустановке на смартфонах и планшетах российского ПО. Речь идет о стандартных приложениях, таких как браузер, почта, аудиопроигрыватель и прочих.
«Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен быть предложен», — отмечают в ФАС.
Также, по мнению ведомства, пользователям надо законодательно предоставить возможность полностью удалять предустановленные приложения, кроме программ, необходимых для корректной работы устройства. Эту инициативу в ФАС объяснили тем, что в службу поступают жалобы на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить.
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