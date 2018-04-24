ФАС предложила обязать предустанавливать на смартфонах российские приложения

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила подготовить закон об обязательной предустановке на смартфонах и планшетах российского ПО. Речь идет о стандартных приложениях, таких как браузер, почта, аудиопроигрыватель и прочих.

«Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен быть предложен», — отмечают в ФАС.

Также, по мнению ведомства, пользователям надо законодательно предоставить возможность полностью удалять предустановленные приложения, кроме программ, необходимых для корректной работы устройства. Эту инициативу в ФАС объяснили тем, что в службу поступают жалобы на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить.