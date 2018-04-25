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ФАС предлагает устанавливать на смартфоны российские приложения
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ФАС предлагает устанавливать на смартфоны российские приложения 

Ferra.ru 32 минуты назад
Фото: CNews.ru
Федеральная антимонопольная служба России предложила подготовить изменения в законодательство с требованиями по установке на смартфоны и другие мобильные устройства российских приложений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идёт о предустановленных стандартных приложениях, таких как браузер, клиент электронной почты, аудиоплеер и так далее. ФАС поясняет: «есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю».
Также ФАС настаивает на возможности полного удаления предустановленных приложений, не считая тех, что при удалении могут повлиять на корректную работу смартфона или привести к неработоспособности.
Как поясняет ведомство, в ФАС часто поступают жалобы граждан на предустановленные сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах и тому подобных устройствах. Зачастую они устанавливаются автоматически и без возможности удаления.
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