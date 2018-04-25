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ФАС обратила внимание на жалобы пользователей смартфонов и планшетов
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ФАС обратила внимание на жалобы пользователей смартфонов и планшетов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бороться с этим будут ужесточением условий конкуренции. Так, регулятор предложил предустанавливать на гаджеты базовый пакет российских приложений — браузер, почту, аудиопроигрыватель и другие, которые обладают аналогичным функционалом.
"Другими словами, если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю", — сообщила пресс-служба ФАС. По задумке авторов инициативы, это расширит выбор для пользователя и поддержит российских разработчиков в конкуренции с «цифровыми гигантами».
При этом у владельца смартфона или планшета должна быть возможность удалить любое приложение, вне зависимости от его происхождения. Исключение составят только те сервисные программы, без которых устройство не сможет работать, следует из инициативы ФАС.
"Наши предложения направлены на обеспечение возможности выбора необходимых приложений для граждан. Мы уверены, что это поможет развитию конкуренции на рынках программного обеспечения в Российской Федерации", — подчеркнула начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
В начале апреля на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий обсуждалось написание «дорожной карты» во исполнение указа президента «Об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции». Одна из целей — повышение доли российского программного обеспечения в разных отраслях. Среди семи черновых пунктов значились два, касающиеся текущих предложений ФАС по предустановленным программам (наличие предустановленного отечественного аналога и возможность удаления любого приложения). «Дорожную карту» представят в правительство до мая.
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