Биткоин подешевел на фоне взлома хакерами сайта в Украине и кошелька MyEtherWallet

Investing.com — В среду биткоин и другие цифровые валюты подешевели на фоне атаки хакеров на правительственный сайт Украины с требованием выкупа в виртуальной валюте.

К 15:44 МСК биткоин подешевел на 1,44% и торговался на позиции $9168,60 на бирже Bitfinex.

Цены на другие криптовалюты тоже снизились. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 9,14% до $630,59. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 10,51% и торговалась на позиции $0,82542. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 7,37% до $149,56.

В среду группа хакеров взломала сайт Министерства энергетики Украины и потребовали выкуп в размере 0,1 биткоина или приблизительно $913. В то же время $150 тыс. было во вторник украдено у пользователей криптокошельков MyEtherWallet. Это еще две атаки в череде последних взломов сайтов, связанных с криптовалютами.

Согласно данным Crypto Aware, за этот год хакерам удалось украсть виртуальных валют на сумму приблизительно $670 млн Венчурный фонд Andreessen Horowitz, занимающийся инвестициями в криптовалюты, создает собственный фонд для покупки и продажи цифровых валют. Эта компания уже инвестировала в блокчейн-стартапы наподобие Coinbase и в ICO однако пока еще не сделала официального заявления о создании специализированного фонда по криптовалютным проектам.

Тем не менее, компания разместила объявления о вакансиях на должности менеджера по финансовой деятельности и эксперт по юридическому сопровождению для работы в фонде, специализирующемся на криптоактивах.

Среди других новостей можно выделить продажу старейшей биткоин-биржи Bitstamp. Новостной агрегатор Business Insider сообщил, что южнокорейская компания Nexon, специализирующаяся на создании компьютерных игр, близка к завершению сделки по приобретению биржи Bitstamp за $350 млн Ни одна из компаний пока официально не подтвердила эту информацию.