У Павла Дурова вновь проблемы с законом

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул Россию , заявив, что не собирается возвращаться на родину. Спустя четыре года выяснилось, что предприниматель задолжал несколько копеек по коммунальным платежам. Со временем на указанную сумму стали начисляться, задолженность составила четыре рубля.

Звучит смешно, но на данный момент Дурова разыскивает Налоговая инспекция Санкт-Петербурга . Если платеж не будет погашен, Павлу через суд заблокируют доступ к российским счетам и наложат арест на продажу квартиры, — сообщает паблик Mash.

Впрочем, сейчас предприниматель занят несколько иными проблемами. 13 апреля Роскомпотребнадзор объявил о блокировке Telegram, Дуров, в свою очередь, заявил, что будет и дальше бороться за свободу Интернета в России. Вместе с командой программистов он разрабатывает все новые способы обхода блокировки мессенджера.