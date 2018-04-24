Роскомнадзор продолжает настаивать на удалении Telegram из магазинов Google и Apple

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Роскомнадзор продолжает настаивать на удалении приложения Telegram из магазинов App Store и Google Play, регулятор находится в диалоге с американскими компаниями. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор находится в постоянном рабочем диалоге с компаниями по различным вопросам взаимодействия, в том числе и по нынешней ситуации. Роскомнадзор настаивает на прекращении доступа к приложению Telegram в интернет-магазинах приложений данных компаний", — говорится в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор направил уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram в прошлый вторник, 17 апреля.