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Роскомнадзор продолжает настаивать на удалении Telegram из магазинов Google и Apple
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Роскомнадзор продолжает настаивать на удалении Telegram из магазинов Google и Apple 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор продолжает настаивать на удалении приложения Telegram из магазинов App Store и Google Play, регулятор находится в диалоге с американскими компаниями. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзор находится в постоянном рабочем диалоге с компаниями по различным вопросам взаимодействия, в том числе и по нынешней ситуации. Роскомнадзор настаивает на прекращении доступа к приложению Telegram в интернет-магазинах приложений данных компаний", — говорится в сообщении пресс-службы.
Роскомнадзор направил уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram в прошлый вторник, 17 апреля.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. 16 апреля, после поступления решения суда в Роскомнадзор, операторы приступили к ограничению доступа к запрещенным ресурсам.
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