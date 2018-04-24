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Борьба РКН с Telegram помешала работе уральских депутатов
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Борьба РКН с Telegram помешала работе уральских депутатов
News.ru
1 час назад
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Сегодня впервые за последние годы не было прямой трансляции с заседания городской думы
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. Вероятно, это связано с действиями
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