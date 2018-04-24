Viber восстанавливает полноценную работоспособность для всех пользователей в России

Об этом говорится в сообщении, которое Viber рассылает российским пользователям во вторник. В нем отмечается, что некоторые пользователи Viber в РФ испытывают трудности при совершении звонков и отправке фото в связи с «решением регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру».

«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что команда мессенджера работает с информацией, предоставленной пользователями, чтобы «как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности».

«Для нас очень важно, что более 100 миллионов человек в России доверяют нам свое общение. Мы ценим ваше терпение и лояльность к Viber и будем держать вас в курсе происходящего», — подчеркивают в Viber.