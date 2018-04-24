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Viber восстанавливает полноценную работоспособность для всех пользователей в России
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Viber восстанавливает полноценную работоспособность для всех пользователей в России 

Банки.ру 1 час назад
Фото: The Village
Об этом говорится в сообщении, которое Viber рассылает российским пользователям во вторник. В нем отмечается, что некоторые пользователи Viber в РФ испытывают трудности при совершении звонков и отправке фото в связи с «решением регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру».
«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — отмечается в сообщении.
При этом подчеркивается, что команда мессенджера работает с информацией, предоставленной пользователями, чтобы «как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности».
«Для нас очень важно, что более 100 миллионов человек в России доверяют нам свое общение. Мы ценим ваше терпение и лояльность к Viber и будем держать вас в курсе происходящего», — подчеркивают в Viber.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.
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