Mail.Ru Group опровергла помощь Роскомандзору в борьбе с сервисами для обхода блокировки Telegram

Активность по поиску и блокировке прокси-серверов, через которые работал Telegram, была зафиксирована в облачном сервисе Mail Ru Group, подтвердил собеседник издания, подчеркнув, что компания к этим действиям не имеет отношения.

«Выяснили, что действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — передает РБК слова представителя компании.

Ранее информация о жалобах пользователей на блокировки приватных прокси-серверов появилась в ​телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева.