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Mail.Ru Group опровергла помощь Роскомандзору в борьбе с сервисами для обхода блокировки Telegram
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Mail.Ru Group опровергла помощь Роскомандзору в борьбе с сервисами для обхода блокировки Telegram 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Активность по поиску и блокировке прокси-серверов, через которые работал Telegram, была зафиксирована в облачном сервисе Mail Ru Group, подтвердил собеседник издания, подчеркнув, что компания к этим действиям не имеет отношения.
«Выяснили, что действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — передает РБК слова представителя компании.
Ранее информация о жалобах пользователей на блокировки приватных прокси-серверов появилась в ​телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева.
«РКН начал банить даже те прокси, которые никогда реально не пропускали трафик юзеров и вообще себя никак не проявляли. Стали собирать логи. Нашли, что первый запрос всегда от Mail.ru, затем бан», — отметил Климарев.
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