От продукта к платформе: как Amazon добилась доминирования на рынке

Платформы

Amazon — это платформа. И она хочет владеть небольшой частью всей коммерции. Пока все идет по плану.

Однако платформы очень сложно строить — для этого необходимо привлечь массу пользователей и клиентов. Это требует времени и денег. Нельзя просто так взять и основать платформу. Это не может быть вашим первым продуктом.

Продажа книг

В 1994 Amazon представляла собой книжный онлайн-магазин. На тот момент они были очень нишевыми и узконаправленными. Но это был только первый этап в истории компании. Продукт нашел свою аудиторию и место на рынке. Он был доступным и понятным. Людям нравилось, что компания предлагала огромный выбор книг.

Вместе с новыми пользователями и долей на рынке приходят и возможности для роста. Вначале Amazon продавала все, обеспечивая высокое качество и клиентскую поддержку — их сегодняшние основные отличия.

Но компания не могла позволить себе продавать все и продолжать расти. Для этого требовался капитал. Нужно было выбрать что-то одно: либо развиваться медленно и продавать только продукты бренда Amazon, либо открывать платформу.

Поэтому в 2000 году компания позволила сторонним продавцам торговать у себя на сайте. На сегодняшний день на платформе работают более чем два миллиона магазинов. Товары, которые они предлагают, составляют 79-90% от всей продукции, представленной на Amazon.

Фото: Medium/RW Baird

Построение инфраструктуры

Вместе с ростом компании росли и потребности инфраструктуры. Ширина канала и размер дискового хранилища, необходимые для размещения и отображения картинок и информации, резко увеличились вместе с расширением платформы.

Безос сделал ставку на внутренние продукты и решил, что Amazon должна владеть инфраструктурой. А еще лучше — использовать существующую стратегию компании и начать продавать внутренние продукты.

Google и IBM. Так появился AWS — из внутренней необходимости. Сегодня это самый большой поставщик облачных сервисов, обеспечивающий 42% интернета — он в два раза обогнал Microsoft

Alexa

Способ взаимодействия с технологиями с каждым годом меняется все сильнее. Amazon хочет владеть пространством/интерфейсом.

Пока компания сильно выигрывает. Alexa — это многофункциональный голосовой помощник/интерфейс, совместимый со всем. Если вы разрабатываете устройство с поддержкой голосовой связи, Amazon хочет, чтобы на нем работала Alexa — «открытая экосистема».

Фото: Social Media Week

Amazon владеет взаимодействием, накапливает данные и контролирует клиентскую поддержку и таким образом становится частью каждой производственно-сбытовой цепочки.

Однако компания нарушила свое собственное правило — она разработала платформу раньше, чем продукт. И с этим не было никаких проблем. Пользователи и разработчики уже доверяли бренду.

В случае с Amazon Echo и другими продуктами Alexa, цель компании — не прибыль, а внимание. Низкие цены, агрессивный маркетинг и PR помогли Amazon опередить Google.

Вторая стадия платформ

По мере роста и расширения платформ должны меняться их ценности. Google, Apple и Facebook нужны внештатные разработчики, чтобы создавать приложения, которые подключаются к платформе.

Однако строить что-то на платформе — то же самое, что играть с огнем. В конечном итоге платформы достигают масштаба, и существующие сетевые эффекты действуют как конкурентное преимущество. На этой стадии вы им больше «не нужны» — они клонируют ваш продукт и предлагают его своим пользователям.

Планирование

Для создания успешной платформы вам необходим пользовательский сценарий. Иначе вы столкнетесь с высокой ценой приобретения клиентов и большим оттоком. Стартапы, ищущие финансирование, должны понимать эту динамику.

Как же это сделать?

Правило двух шагов

Чтобы построить платформу с нуля, необходимо выполнить как минимум два шага. Даже Amazon с Alexa для успеха необходимо было оборудование (шаг 1) и программное обеспечение (шаг 2) — Amazon Echo плюс поддержка внештатных разработчиков. И даже затем они наделили Alexa набором «навыков», направленных на то, чтобы вовлечь пользователей (шаг 2,5).

Как это работает на практике?

Часть 1: Определите конечную цель (например, создать операционную систему/VR-платформу)

Часть 2: Определите все, что необходимо сделать, чтобы достичь масштаба

Количество X VR-очков, продаваемых по всему миру

Запустите свое ПО/операционную систему на Y VR-очков (где Y > ¼ X)

Предоставьте Z встроенных или доступных приложений на вашей платформе

Часть 3: Составьте логический план (цель — владение платформой)

Пример №1: Спроектировать операционную систему. Выпустить VR-очки. Начать продавать продукт через интернет. Разработать приложения/игры. Рекламировать продукт. → владение платформой.

Пример №2: Выпустить VR-очки. Начать сотрудничать с поставщиками ОС. Начать продавать продукт через интернет. Разработать приложения/игры + привлечь новых разработчиков. Спроектировать новую ОС, чтобы заменить существующую. → владение платформой.

Пример №3: Спроектировать ОС. Выпустить VR-очки. Начать продавать продукт через интернет. Разработать приложения/игры. Выпустить новые VR-продукты и обеспечить между всеми ними совместимость. → владение платформой.

Часть 4: Повторяйте этот цикл при необходимости

Существует множество способов добиться доминирования на рынке, но среди них нет идеального. Чтобы построить надежную и прибыльную платформу, вы должны найти клиентов и знать, как их удержать. В целом эта стратегия работает во всех отраслях. Обратите на нее особое внимание при планировании бизнеса.

Типичные ошибки платформ

Согласно Harvard Business Review , есть шесть общераспространенных причин, почему платформы терпят неудачи.

Неправильная оптимизация «открытости» — Twitter закрыл некоторые свои API, тем самым разорив прибыльные компании.

Неспособность привлечь разработчиков — когда вам приходится разрабатывать все приложения внутри компании.

Жадность — пример жадной компании сейчас — Facebook.

Неправильная расстановка приоритетов — кто важнее: покупатели или продавцы?

Фокусирование только на деньгах — когда вы начнете рекламировать продукт?

Отсутствие воображения — платформа больше, чем продукты.

Седьмая проблема

Помните Google+? Почему проект с треском провалился? Потому что Google+ был скучной копией Facebook. У него не было никакой уникальной ценности. Седьмая проблема всех платформ — это конкуренция. Вам нужно быть в пять-десять раз лучше остальных компаний, чтобы привлечь новых пользователей. Google+ так и не стал успешным. То же самое случится с любой платформой, которая ничем не будет отличаться от других.

Фото: Business Insider. Сколько людей активно используют Google+.

Помните, платформы — это сети. Сетевые эффекты очень важны.

Заключение

Facebook, Amazon, Apple, Google — все они являются платформами. Это неспроста. Платформы устанавливают цены.

Многие продолжают спорить по поводу плюсов и минусов такой монопольной системы. Тем не менее, такова реальность, и нам нужно это принять. Чтобы построить успешную платформу, вы должны понимать или избегать больших игроков.

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