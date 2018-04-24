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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram
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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 24 апреля. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 07:37 по времени Восточного побережья США (14:37 мск)", — говорится в сообщении.
Больше всего о сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Польше, Турции, на Украине. О проблемах сообщают также в США, Бразилии, Австралии, Сингапуре и Японии.
В России с неполадками столкнулись пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.
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