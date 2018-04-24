В «Почте России» рассказали о посещаемости своего сайта

Сайт Pochta.ru в течение 2017 года посетило 65 млн пользователей, это около 80% всей интернет-аудитории России — 88 млн пользователей, сообщил замглавы « Почты России » Сергей Емельченков на форуме «Российский софт: эффективные решения».

«Сайт Pochta.ru полностью на технологиях либо открытых, либо российских, в прошлом году посетило 65 млн уникальных посетителей. Вы помните, что интернет-аудитория России порядка 88 млн То есть, добрые четыре пятых аудитории нас посетили», — сообщил Емельченков на форуме.

«Почта России» запустила основной сайт оператора на домене pochta.ru в сентябре 2015 года.