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В «Почте России» рассказали о посещаемости своего сайта
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В «Почте России» рассказали о посещаемости своего сайта 

Rambler News Service 2 часа назад
Сайт Pochta.ru в течение 2017 года посетило 65 млн пользователей, это около 80% всей интернет-аудитории России — 88 млн пользователей, сообщил замглавы «Почты России» Сергей Емельченков на форуме «Российский софт: эффективные решения».
«Сайт Pochta.ru полностью на технологиях либо открытых, либо российских, в прошлом году посетило 65 млн уникальных посетителей. Вы помните, что интернет-аудитория России порядка 88 млн То есть, добрые четыре пятых аудитории нас посетили», — сообщил Емельченков на форуме.
«Почта России» запустила основной сайт оператора на домене pochta.ru в сентябре 2015 года.
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