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ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО
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ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО 

Вести.Ru 2 часа назад
Банк России обратится в Роскомнадзор в случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время. Как сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин, блокировка мессенджера Telegram вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, поскольку ведомство заблокировало часть IP-адресов компании Google и это нарушило работу ее сервиса защиты от спама.
"Сегодня электронный полис — всего примерно 20% от всех продаж — это очень серьезно, — прокомментировал ситуацию Чистюхин в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018». — Очень большая часть этих электронных полисов продается через систему е-Гарант. Таким образом, для нас очевидно, что доступность резко снижается".
К сожалению, такого рода непрогнозируемые действия не улучшают доверие клиентов ко всей системе ОСАГО, добавил он. «Как мы уже сказали, еще вчера вступили в контакт с РСА. К сожалению, на вечер вчерашнего дня проблему решить не удалось. Посмотрим, что сегодня будет происходить. При необходимости будем контактировать с Роскомнадзором», — сказал зампред ЦБ.
Альтернативным способом приобретения полиса остается возможность пойти в офис компании либо напрямую обращаться на сайт страховщика. Пока заблокирована только система «е-Гарант».
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