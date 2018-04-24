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ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с e-ОСАГО
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ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с e-ОСАГО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО в ближайшее время не разрешится, Центробанк обратится в Роскомнадзор, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Сегодня электронный полис — всего примерно 20% от всех продаж — это очень серьезно. Очень большая часть этих электронных полисов продается через систему е-ОСАГО. Таким образом, для нас очевидно, что доступность резко снижается», — передает его слова РИА «Новости».
По его словам, подобные «непрогнозируемые действия» снижают доверие клиентов к системе ОСАГО.
Чистюхин отметил, что ЦБ еще в понедельник вступил в контакт по этому поводу с Российским союзом автостраховщиков (РСА). На вечер понедельника проблема не разрешилась.
«Посмотрим, что сегодня будет происходить. При необходимости будем контактировать с Роскомнадзором», — сказал зампред Банка России.
Чистюхин добавил, что альтернативный способ получения полиса — обратиться в офис компании или на напрямую на сайт страховщика.
«Заблокирована только система «е-Гарант», перераспределение полисов между компаниями. Если сегодня автовладелец обращается напрямую на сайт компании, то он там купить полис может», — пояснил Чистюхин.
Накануне РСА предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.
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