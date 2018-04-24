ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с e-ОСАГО

В случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО в ближайшее время не разрешится, Центробанк обратится в Роскомнадзор , заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин

«Сегодня электронный полис — всего примерно 20% от всех продаж — это очень серьезно. Очень большая часть этих электронных полисов продается через систему е-ОСАГО. Таким образом, для нас очевидно, что доступность резко снижается», — передает его слова РИА «Новости»

По его словам, подобные «непрогнозируемые действия» снижают доверие клиентов к системе ОСАГО.

Чистюхин отметил, что ЦБ еще в понедельник вступил в контакт по этому поводу с Российским союзом автостраховщиков (РСА). На вечер понедельника проблема не разрешилась.

«Посмотрим, что сегодня будет происходить. При необходимости будем контактировать с Роскомнадзором», — сказал зампред Банка России.

Чистюхин добавил, что альтернативный способ получения полиса — обратиться в офис компании или на напрямую на сайт страховщика.

«Заблокирована только система «е-Гарант», перераспределение полисов между компаниями. Если сегодня автовладелец обращается напрямую на сайт компании, то он там купить полис может», — пояснил Чистюхин.

Накануне РСА предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.