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В России сломался Viber
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В России сломался Viber 

iPhones.ru 34 минуты назад
Фото: iPhones.ru
В России сломался ViberВслед за сбоями в работе YouTube и Instagram, натиск Роскомнадзора не выдержал и Viber. Сейчас администрация мессенджера проводит массовую рассылку с предупреждением, что Viber может работать нестабильно.
Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы.
В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности.
Для нас очень важно, что более 100 миллионов человек в России доверяют нам своё общение. Мы ценим ваше терпение и лояльность к Viber и будем держать вас в курсе происходящего. А происходит сейчас с одним из самых популярных следующее. Проблемы с голосовой связью, сложность в отправке фотографий (не доходят и не отправляются), сбои в отправке сообщений. В рассылке Viber интересен еще один нюанс. Пресс-служба мессенджера заявляет о 100 миллионах пользователей только в России. При этом в стране проживает около 146 миллионов жителей. Не знаю, может Viber пользуются уже с пеленок? Кто знает.
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