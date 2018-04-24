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Азиатско-Тихоокеанский Банк обновил мобильное приложение для Android
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Азиатско-Тихоокеанский Банк обновил мобильное приложение для Android 

Банки.ру 2 часа назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк обновил мобильное приложение «АТБ-Мобайл» для Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Дополнительно к сканеру карты теперь добавлен NFC-сканер, который позволяет проводить по карте бесконтактную оплату, а номер карты будет автоматически считываться кассовым устройством. На устройствах, которые поддерживают авторизацию по отпечатку пальца, теперь пользователь может установить вход по технологии Touch ID. Для удобства пользователей при выборе получателя платежа (мобильного оператора, интернет-провайдера и т.д.) добавлено новое поле «реквизиты получателя». При нажатии на соответствующий значок в приложении открываются реквизиты нужной организации», — говорится в релизе.
Кроме того, пользователь может осуществить поиск компании по ИНН, указав его в поле «поиск» в разделе «оплатить».
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