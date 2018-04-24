Мобильное приложение для ГИС ЖКХ запустят в июне

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Мобильное приложение для государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) запустят в июне, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев

"Мобильное приложение сделано давно, но не запускалось в силу ряда причин. В начале лета оно уже должно выйти", — отметил замминистра, сообщает ТАСС . Сейчас система доступна в качестве интернет-портала: открытая часть портала содержит общедоступные сведения, закрытая часть — личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка.

ГИС ЖКХ представляет собой единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru) жилищно-коммунального хозяйства. Система введена в опытную эксплуатацию 1 июля 2016 г. С 1 июля 2017 г. управляющие компании обязаны размещать свои данные в этой системе, а с 1 января 2018 г. за несоблюдение этого правила предусмотрена административная ответственность.

"Москва, Санкт Петербург Севастополь присоединяются к ГИС ЖКХ с 1 июля 2019 г., а вся остальная страна уже ей пользуется. И сейчас у нас уже более 2,5 млн человек смотрят свои личные кабинеты", — отметил замминистра связи. В системе зарегистрированы 89 тыс. организаций ЖКХ, включая товарищества собственников недвижимости, управляющие компании и профильные органы власти.

Система объединяет порядка 19 млн домов в России , насчитывает 140 млн лицевых счетов пользователей и содержит сведения о 1,5 млрд актов оплаты жилищных и коммунальных услуг.

С помощью системы граждане смогут оплачивать услуги ЖКХ, получать сведения об управлении своим домов и поставщиках ресурсов, а также другие данные о системе жилищно-коммунального хозяйства, отметил Евраев.