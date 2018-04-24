Минкомсвязи: мобильное приложение ГИС ЖКХ появится в июне 2018 года

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Мобильное приложение для государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) будет запущено в России в июне 2018 года, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев в ходе конференции «Smart сity: внешний периметр».

"Мобильное приложение сделано давно, но не запускалось в силу ряда причин.

в начале лета оно уже должно выйти", — сказал замминистра. Сейчас система доступна в качестве интернет-портала и содержит открытую часть, где размещена общедоступная информация, и закрытую, где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка, добавил он.

Как сообщал ранее ТАСС, ГИС ЖКХ — единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Система была введена в опытную эксплуатацию на всей территории РФ 1 июля 2016 года. С 1 июля 2017 года управляющие компании обязаны размещать данные в системе, а с 1 января 2018 года за несоблюдение этого правила предусмотрена административная ответственность.

"Москва, Санкт Петербург Севастополь присоединяются к ГИС ЖКХ с 1 июля 2019 года, а вся остальная страна уже ей пользуется, и сейчас у нас уже более 2,5 млн человек смотрят свои личные кабинеты", — отметил замминистра связи. Сейчас в системе зарегистрировано 89 тыс. организаций в сфере ЖКХ, включая товарищества собственников недвижимости, управляющие компании и профильные органы власти.

Система уже объединяет порядка 19 млн домов в России, начитывает около 140 млн лицевых счетов пользователей и содержит информацию о более 1,5 млрд актов оплаты жилищных и коммунальных услуг, сказал замглавы Минкомсвязи

С помощью системы граждане смогут оплачивать услуги, получать информацию об управлении своим домов и поставщиках ресурсов, а также аналитические данные о системе жилищно-коммунального хозяйства, отметил Евраев.