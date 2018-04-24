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Кадыров готов отказаться от Telegram
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Кадыров готов отказаться Telegram 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что привык к общению в Telegram и считает, что не нужно блокировать мессенджер, но готов поддержать это решение, если государство видит в этом необходимость.
"Для нас это (блокировка Telegram — ред.) не трагедия. Для спецслужб не нужны ключи — они и так могут зайти и выйти, для них это не проблема", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что общается с людьми посредством данного мессеенджера. "У меня был Instagram, был Facebook — без всяких причин заблокировали. В Telegram я нашел хорошее общение с населением", — сказал Кадыров, отметив, что у него есть аккаунты и в других российских соцсетях, таких, как "ВКонтакте" и новой чеченской соцсети Mylistory.
"Все равно я привык там (в Telegram — ред.), я не могу… Я открываю глаза, сразу читаю новости, захожу к себе в контакты — смотрю, что там пишут, что не пишут. Начинается мой рабочий день, как я открыл глаза. Я к этому привык. Половина своей работы, деятельности там — как будто потерял. Это самое лучшее общение с населением", — пояснил Кадыров.
"Я считаю, что нельзя так, это не по-российски — это Запад так может играть, Европа, а мы должны быть более достойными. Но если будет принято такое решение, мы поддерживаем, если нужно для нашего государства", — сказал глава Чечни о блокировке мессенджера, добавив, что в случае, если Telegram нельзя будет пользоваться, он будет искать альтернативные решения.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.
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