Кадыров готов отказаться от Telegram

Кадыров готов отказаться Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что привык к общению в Telegram и считает, что не нужно блокировать мессенджер, но готов поддержать это решение, если государство видит в этом необходимость.

"Для нас это (блокировка Telegram — ред.) не трагедия. Для спецслужб не нужны ключи — они и так могут зайти и выйти, для них это не проблема", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что общается с людьми посредством данного мессеенджера. "У меня был Instagram, был Facebook — без всяких причин заблокировали. В Telegram я нашел хорошее общение с населением", — сказал Кадыров, отметив, что у него есть аккаунты и в других российских соцсетях, таких, как "ВКонтакте" и новой чеченской соцсети Mylistory.

"Все равно я привык там (в Telegram — ред.), я не могу… Я открываю глаза, сразу читаю новости, захожу к себе в контакты — смотрю, что там пишут, что не пишут. Начинается мой рабочий день, как я открыл глаза. Я к этому привык. Половина своей работы, деятельности там — как будто потерял. Это самое лучшее общение с населением", — пояснил Кадыров.

"Я считаю, что нельзя так, это не по-российски — это Запад так может играть, Европа, а мы должны быть более достойными. Но если будет принято такое решение, мы поддерживаем, если нужно для нашего государства", — сказал глава Чечни о блокировке мессенджера, добавив, что в случае, если Telegram нельзя будет пользоваться, он будет искать альтернативные решения.