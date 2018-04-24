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Viber: Трудности при использовании приложения для пользователей из РФ связаны с блокировкой Telegram
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Viber: Трудности при использовании приложения для пользователей из РФ связаны с блокировкой Telegram 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом говорится в сообщении, рассылаемом Viber своим пользователям.
« Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент команда мессенджера работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности.
« Для нас очень важно, что более 100 млн человек в России доверяют нам свое общение. Мы ценим ваше терпение и лояльность к Viber и будем держать вас в курсе происходящего», — отмечается в сообщении Viber.
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