Экономим память cмартфона: преимущества Facebook Lite

Facebook Lite — легкая версия приложения Facebook, которая станет настоящим спасением для бюджетных или старых смартфонов, у которых мало встроенной памяти. Мы собрали для вас самую важную информацию о Lite-версии.

Facebook занимает много места и потребляет много данных, что может заставить тормозить некоторые смартфоны. Именно поэтому был разработан Facebook Lite. Приложение предлагает те же функции, что и обычный Facebook, но занимаем гораздо меньше места. У Facebook Lite очень простой и графически скудный интерфейс, если сравнивать его со стандартной версией приложения. Это одна из причин, почему он занимает меньше места.

«Легкий Фейсбук» быстро загружается и работает шустрее, чем полноценный Facebook.

Многие записи в приложении отображаются не полностью — еще один способ сэкономить память при загрузке страниц. Скачать Facebook Lite для iOS Скачать Facebook Lite для Android

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Facebook Messenger: как избежать взлома Фото: pixabay.com