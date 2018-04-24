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Экономим память cмартфона: преимущества Facebook Lite
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Экономим память cмартфона: преимущества Facebook Lite 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Facebook Lite — легкая версия приложения Facebook, которая станет настоящим спасением для бюджетных или старых смартфонов, у которых мало встроенной памяти. Мы собрали для вас самую важную информацию о Lite-версии.
Facebook занимает много места и потребляет много данных, что может заставить тормозить некоторые смартфоны. Именно поэтому был разработан Facebook Lite. Приложение предлагает те же функции, что и обычный Facebook, но занимаем гораздо меньше места. У Facebook Lite очень простой и графически скудный интерфейс, если сравнивать его со стандартной версией приложения. Это одна из причин, почему он занимает меньше места.
«Легкий Фейсбук» быстро загружается и работает шустрее, чем полноценный Facebook.
Многие записи в приложении отображаются не полностью — еще один способ сэкономить память при загрузке страниц. Скачать Facebook Lite для iOS Скачать Facebook Lite для Android
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