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Малый бизнес Кубани и Адыгеи выходит в плюс с «Ростелекомом»
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Малый бизнес Кубани и Адыгеи выходит в плюс с «Ростелекомом» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
С начала года более 500 компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края и республики Адыгея подключили пакет услуг «Ростелекома» «Быть в Плюсе».
В дополнение к доступу в интернет клиенты выбирают один из цифровых сервисов «Ростелекома»: «Виртуальную АТС», «Интерактивное телевидение для бизнеса» «Видеонаблюдение» или «Управляемый Wi-Fi». Предложение позволяет воспользоваться традиционными и новыми услугами в едином пакете по одному счету и сэкономить до 70% от первоначальной стоимости отдельных услуг.
Сергей Лычак, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами: «Лидером среди сервисов, которые пользователи „Быть в плюсе“ выбирают в комплекте с доступом в интернет, стало „Интерактивное телевидение для бизнеса“. Его подключили уже 340 клиентов. Как правило, это владельцы кафе, ресторанов или гостиниц. Услуга позволяет транслировать телеканалы цифрового качества с возможностью их записи, постановки на паузу, а также доступа к архиву передач. Думаю, что в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 популярность этого сервиса только возрастет».
Недавно возможности пакетного предложения «Быть в плюсе» были расширены: клиентам по всей России стала доступна услуга «СМС-реклама». Это еще один способ эффективной коммуникации, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. Для персонализированных рассылок от имени компании в тексте можно настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. Пакеты включают от 1000 до 5000 СМС.
Предложение «Быть в плюсе» с дополнительными сервисами доступно как новым, так и постоянным клиентам. Стоимость пакета зависит от скорости доступа в интернет — от 10 до 100 Мбит/c.
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