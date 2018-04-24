Как Apple может переизобрести интерфейс с помощью AR

По словам аналитика, умение совершать технологические прорывы у Apple в крови. Ее инновации в области человеко-машинного интерфейса начались с Mac, а затем продолжились с появлением iPod, iPhone, iPad и Apple Watch.

Когда появился Mac, Стив Джобс и его команда создали новый дизайн компьютера, в котором была мышь и графический интерфейс. В то время все компьютеры были сурового серого цвета и состояли из монитора, системного блока и клавиатуры. В них обычно была установлена текстовая операционная система DOS от Microsoft . Джобс и Apple все изменили. Затем компания добавила дисковод для CD-ROM, запустив эру мультимедиа в области компьютеров. Вместе с iPhone и iPad Apple представила новый способ взаимодействия с мобильными устройствами — прикосновение.

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Сейчас мы стоим на пороге нового этапа, считает Баджарин, когда Apple переизобретет интерфейс с помощью дополненной реальности. Генеральный директор компании неоднократно говорил, что видит в этой технологии огромный потенциал и не исключает возможность ее использования в коммерческих целях.

Apple приобрела две важные компании, которые занимаются технологиями, намекающими на возможный AR-продукт. В 2015 году она купила немецкий стартап Metaio, одного из лидеров в области AR-разработок, а в 2013 — израильскую фирму PrimeSense, разработавшую крошечный 3D-сенсор и программу, сканирующие и создающие трехмерные объекты.

Будущее за очками

В прошлом году Apple представила собственную версию дополненной реальности в виде фреймворка для разработки AR-приложений ARKit. Аналитик считает, что на конференции в начале июня компания покажет больше его возможностей.

Сейчас Apple использует дополненную реальность в айфоне, но в будущем пользователи смогут увидеть ее с помощью специальных очков. За последний год компания зарегистрировала немало патентов на AR-очки, но Баджарин полагает, что это прототипы устройств первого поколения, и Apple пойдет дальше.

Фото: Patently Apple

iPod не был первым MP3-плеером, но стал самым лучшим и захватил рынок более чем на десять лет. Сейчас Apple принадлежит более 50% прибыли мирового рынка смартфонов. Компания станет лидером в дополненной реальности, считает аналитик, и сможет донести эту технологию в массы благодаря своей экосистеме устройств, программ, приложений и сервисов.

Но про iPhone никто не забудет

Большинство разработчиков верят, что все «мозги» умных очков должны находиться непосредственно в самом устройстве. Из-за этого очки получаются громоздкими, тяжелыми и выглядят очень странно.

Тим Баджарин считает, что Apple сможет решить эту проблему — вся начинка умных очков будет находиться в iPhone. Смартфон будет передавать очкам по беспроводной связи все необходимые данные и AR-контент. Такой подход позволит сделать AR-очки, которые не будут внешне отличаться от обычных очков для чтения. Все, что будет в нем нового, — это специальные линзы, небольшой аккумулятор и устройство для беспроводной связи. Все сложные вычисления будут производиться в смартфоне.

Фото: Getty

Эта стратегия выгодна для Apple по трем причинам. Во-первых, можно будет создать более приемлемые для массовой аудитории очки. Потребители неохотно покупают очки, из-за которых они выглядят вычурно.

Во-вторых, так iPhone станет еще важнее. Если все расчеты будут производиться в смартфоне, он станет незаменимым на рынке революционных вычислительных технологий Apple. Таким образом, компанию может ждать невиданный подъем продаж iPhone.

В-третьих, такой подход идеально вписывается в экосистему Apple. Некоторые производители обязательно скопируют идею Apple в плане дополненной реальности, но ни один из них не сможет контролировать эту технологию так, как это удается Apple благодаря своей экосистеме.

Если у Apple все получится и компания действительно представит AR-очки, подключенные к смартфону, то она сможет полностью изменить представление о человеко-машинном интерфейсе, уверен Баджарин.. Голос и жесты станут новой «мышью», а пользователи получат яркие впечатления, не сравнимые с теми, что дает компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

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