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Украинское министерство поставили на счетчик
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Украинское министерство поставили на счетчик 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Хакер под ником X~zakaria взломал официальный сайт украинского Министерства энергетики и потребовали выкуп в биткоинах. Информация об этом появилась на странице ведомства.
В послании злоумышленника говорится, что вся информация на государственном портале была зашифрована. «Если вы ищете способ восстановить ваши файлы, не тратьте время! Никто не сможет дешифровать ваши файлы без нашего специального сервиса», — написал взломщик.
Чтобы сотрудники ведомства смогли вернуть доступ к сайту, хакер предложил им заплатить выкуп в биткоинах. За свои «услуги» по дешифровке злоумышленник попросил 0,1 BTC (почти тысячу долларов).
В противном случае взломщик пообещал удалить все содержимое страницы в течение суток. На момент написания материала у Минэнерго оставалось менее восьми часов на выплату выкупа — об этом говорит таймер обратного отсчета, который хакер поместил в левую часть взломанной страницы.
В июне 2017 года вирус Petya атаковал десятки российских и украинских компаний. Тогда от действий злоумышленников пострадали более 80 организаций. Вредоносный код проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка. При активации ссылки вирус блокировал компьютер и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.
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