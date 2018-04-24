«Дуров, верни 4 рубля»: налоговики ищут основателя Telegram за долги 

Создатель мессенджера задолжал государству 4 рубля за квартплату
26 отдел налоговой службы отправил на адрес регистрации основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Санкт-Петербурге письмо о задолжности. Об этом пишет Mash.
По данным канала, Дуров покинул пределы Российской Федерации, не оплатив какие-то копейки долгов за квартиру.
Пени на налог на имущество физических лиц начало приумножаться и через какое-то время приобрело «угрожающие масштабы», отмечает издание.
«Теперь за квартиру на улице Ильюшина необходимо доплатить штрафные 4 рубля. А если Дуров будет и дальше упорствовать — ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир. Дуров, верни 4 рубля. «, — пишет Mash.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. В свою очередь, сам Дуров заявил, что судебное решение нарушает Конституцию РФ и пообещал прибегнуть к способам обхода блокировок.