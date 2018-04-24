«Дуров, верни 4 рубля»: налоговики ищут основателя Telegram за долги

Создатель мессенджера задолжал государству 4 рубля за квартплату

По данным канала, Дуров покинул пределы Российской Федерации , не оплатив какие-то копейки долгов за квартиру.

Пени на налог на имущество физических лиц начало приумножаться и через какое-то время приобрело «угрожающие масштабы», отмечает издание.

«Теперь за квартиру на улице Ильюшина необходимо доплатить штрафные 4 рубля. А если Дуров будет и дальше упорствовать — ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир. Дуров, верни 4 рубля. «, — пишет Mash.