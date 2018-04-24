Ещё
«Дуров, верни 4 рубля»: налоговики ищут основателя Telegram за долги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

«Дуров, верни 4 рубля»: налоговики ищут основателя Telegram за долги 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Создатель мессенджера задолжал государству 4 рубля за квартплату
26 отдел налоговой службы отправил на адрес регистрации основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Санкт-Петербурге письмо о задолжности. Об этом пишет Mash.
По данным канала, Дуров покинул пределы Российской Федерации, не оплатив какие-то копейки долгов за квартиру.
Пени на налог на имущество физических лиц начало приумножаться и через какое-то время приобрело «угрожающие масштабы», отмечает издание.
«Теперь за квартиру на улице Ильюшина необходимо доплатить штрафные 4 рубля. А если Дуров будет и дальше упорствовать — ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир. Дуров, верни 4 рубля. «, — пишет Mash.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. В свою очередь, сам Дуров заявил, что судебное решение нарушает Конституцию РФ и пообещал прибегнуть к способам обхода блокировок.
Карельские вести: последние новости
Опрос ВЦИОМа показал степень важности Telegram для россиян Как Павел Дуров защищает Telegram от блокировки Роскомнадзор «поломал» Google: пользователи лишились ключевых сервисов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой219
Скончался Геннадий Леонов9
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах81
Украина объявила России речную блокаду208
Зачем Понаровская вернулась в Россию26
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение