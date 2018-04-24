Платформа цифровой дистрибуции uCast выбирает Microsoft Azure

uCast, медиаплатформа для глобальной дистрибуции и монетизации контента выбрала Microsoft Azure в качестве эксклюзивного поставщика облачных решений для новейшей глобальной облачной платформы по монетизации медиа нового поколения.

Azure предлагает масштабируемую глобальную платформу, совмещающую в себе ключевые технологии (Media Services, Serverless computing, AI) и множество инструментов для анализа и управления бизнесом в режиме реального времени, что позволит расширить и усилить возможности uCast с дата-центрами по всему миру, высокими стандартами качества и продвинутой аналитикой.

«Двигаясь вперед, uCast при поддержке облачного решения мирового уровня от Microsoft Azure сделает более эффективным ряд стриминговых сервисов, помогая с реализацией множества бизнес-моделей клиентов», — заявил Канаан Джемили, СОО uCast, — «Наша платформа, доступная по всему миру, облегчит работу с вендорами и монетизацию контента за рубежом для сервисов SVOD, AVOD, TVOD и линейного ТВ».

В настоящее время uCast использую такие сервисы, как Qello Concerts, Stadium и Acorn TV. Платформа предоставляет «коробочное» решение по монетизации для владельцев контента, давая им контроль за бизнесом с минимальными капитальными затратами.

«Мы рады видеть в сегменте ОТТ решений uCast в числе партнеров интеллектуальной облачной платформы Microsoft, использующей мощь инфраструктуры и сервисов Azure, включая Azure Media Services и Media Intelligence platform», — отметил Садхир Сиривара, генеральный менеджер Azure Media Services в Microsoft.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION