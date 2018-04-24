Ещё
Платформа цифровой дистрибуции uCast выбирает Microsoft Azure
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

Платформа цифровой дистрибуции uCast выбирает Microsoft Azure 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
uCast, медиаплатформа для глобальной дистрибуции и монетизации контента выбрала Microsoft Azure в качестве эксклюзивного поставщика облачных решений для новейшей глобальной облачной платформы по монетизации медиа нового поколения.
Azure предлагает масштабируемую глобальную платформу, совмещающую в себе ключевые технологии (Media Services, Serverless computing, AI) и множество инструментов для анализа и управления бизнесом в режиме реального времени, что позволит расширить и усилить возможности uCast с дата-центрами по всему миру, высокими стандартами качества и продвинутой аналитикой.
«Двигаясь вперед, uCast при поддержке облачного решения мирового уровня от Microsoft Azure сделает более эффективным ряд стриминговых сервисов, помогая с реализацией множества бизнес-моделей клиентов», — заявил Канаан Джемили, СОО uCast, — «Наша платформа, доступная по всему миру, облегчит работу с вендорами и монетизацию контента за рубежом для сервисов SVOD, AVOD, TVOD и линейного ТВ».
В настоящее время uCast использую такие сервисы, как Qello Concerts, Stadium и Acorn TV. Платформа предоставляет «коробочное» решение по монетизации для владельцев контента, давая им контроль за бизнесом с минимальными капитальными затратами.
«Мы рады видеть в сегменте ОТТ решений uCast в числе партнеров интеллектуальной облачной платформы Microsoft, использующей мощь инфраструктуры и сервисов Azure, включая Azure Media Services и Media Intelligence platform», — отметил Садхир Сиривара, генеральный менеджер Azure Media Services в Microsoft.
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
Ruvod.com: последние новости
Проекты Mail.Ru Group включили видеоплеер «Одноклассников» ESPN+ ПОЯВИЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ ROKU BRAND ANALYTICS: ГДЕ СМОТРЯТ И КОММЕНТИРУЮТ ВИДЕОКОНТЕНТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой196
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду204
Зачем Понаровская вернулась в Россию26
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах66
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение